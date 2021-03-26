Россия и Китай: Отбиваться от международных хулиганов лучше «спина к спине»

25 марта 2021

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Иллюстрация: portofranko-vl.ru

Говорить о военном союзе РФ и Китая пока рано, но даже если два наших государства встанут «спина к спине», шансы выжить в современном агрессивном мире увеличиваются у обоих. Об этом EADaily рассказал профессор Санкт-Петербургского государственного университета доктор исторических наук Владимир Колотов. Эксперт одобрил продление Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного 20 лет назад президентом Владимиром Путиным и тогдашним лидером КНР Цзян Цзэминем. Об автоматическом продлении договора было заявлено во время недавнего визита в Поднебесную министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Владимир Колотов. Иллюстрация: orient.spbu.ru

— Против РФ сегодня идёт активная борьба. На западном фланге НАТО расширяется на восток вопреки всем обещаниям, которые они давали в 90-е годы, в Азии идёт создание нового военного антикитайского блока. Соответственно, в этих условиях и нам, и Китаю стратегически выгодно, даже если у нас не будет никаких военных союзов, чтобы мы просто стояли «спина к спине». Ведь гораздо лучше, когда, к примеру, хулиганы окружили вас во дворе со случайным попутчиком, который внушает доверие, отбиваться вдвоём, чем делать это поодиночке. Согласитесь, это большая разница, и это очень сильно меняет стратегическую ситуацию. На сегодня первый вариант выгоден и нам, и Китаю.

— Что заставляет Россию налаживать всё более тесные отношения со своим восточным соседом?

— Ситуация сложилась так, что и Россия, и Китай находятся сейчас под американскими санкциями. Фактически получается, что жители США едва ли не подталкивают наши страны к более тесному если не сотрудничеству, то как минимум к координации усилий не только в экономике, но и других направлениях, для того чтобы выстроить более или менее нормальную жизнь в Евразии. Отмечу, что в области геополитики каждая страна действует сама по себе: у Китая есть своя зона интересов, у нас — своя, где-то они совпадают, где-то — нет. Мы не лезем в дела друг друга.

— Китай — достаточно развитая страна, но и её руководство опасается остаться без нашей поддержки.

— Китай действительно вышел на очень высокий уровень. Можно говорить, что это первая, а можно, что вторая экономика мира. Есть страны-«звёзды», а есть — страны-«планеты», и у них совершенно разная «масса», именно поэтому планеты вращаются вокруг звёзд, а не наоборот. Так вот, у Китая экономическая масса очень серьёзная, поэтому многие страны-сателлиты, попадающие в зону его притяжения, будут «виться» вокруг него. У США тоже есть свои сателлиты. И сейчас Америка пытается создать подобие азиатского НАТО, которое будет иметь ярко выраженный антикитайских характер. В этот блок уже входят Япония, Южная Корея, Индия, Австралия. То есть понятно, что речь идёт о сдерживании Китая. Но Пекин не собирается никому уступать, например, в вопросах Тайваня или Гонконга. Точно так же и РФ не собирается никому уступать в вопросе Крыма. Я думаю, что в дальнейшем мы с китайцами обречены как минимум чаще «сверять часы», обмениваться мнениями по основной повестке дня, а также думать, что мы можем сделать для того, чтобы как минимум не мешать друг другу, а ещё лучше — помогать.

— Получается, что Америка хотела нас поссорить, но, наоборот, неуклюже подтолкнула в сторону дружбы и сотрудничества?

— Ситуация заключается в том, что Америка уступает Китаю в экономической гонке. Вашингтону совершенно очевидно, что Китай уже догнал их по уровню ВВП и конкурировать с ним даже по американским правилам они не могут ни по эффективности управления, ни по качеству, ни по цене товаров. Соответственно, они включают рычаг психологических санкций, чтобы приостановить развитие Китая, а заодно и России. И здесь понятно, что в планы Соединённых Штатов совсем не входит объединение ресурсов двух крупнейших стран. Наоборот, под надуманными предлогами в отношении нас вводятся разного рода ограничения. В США понимают: если мы будем развиваться, то будем вести себя по-другому, будем более настойчиво защищать свои интересы.

— Есть мнение, что слишком тесное сотрудничество с Китаем также таит в себе определённую опасность.

— Естественно, у нас нет задачи — «ложиться» под кого-то, под любую из стран. Мы прежде всего должны чётко отстаивать свой суверенитет. Но для этого у нас должна быть сильная экономика, сильная армия. Нам надо развивать технологии, повышать качество и уровень жизни населения. А у нас ещё слабые инфраструктурные проекты, слабая связанность регионов между собой… Смотрите, какие поезда и какие скорости в Китае и что у нас. Всё это видно невооружённым глазом. К сожалению, самостоятельно и «Северный морской путь» мы тоже можем не осилить. В настоящее же время складывается благоприятная ситуация для развития более тесных экономических отношений между Москвой и Пекином. Почему бы её не использовать?

— После поездки в Китай глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Южную Корею, а почему не Вьетнам, допустим, или Северную Корею?

— Во Вьетнаме на днях побывал Николай Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ). Его очень тепло встретили, он беседовал там со всем руководством. Сейчас идёт период активной дипломатии и российские министры, государственные деятели занимаются своей работой — налаживанием отношений. И какие бы планы там ни строили в США, люди в азиатских странах очень хорошо понимают, что с ними будет при столкновении на их территории Китая и США. Поэтому я думаю, что перспективы, отведённые многим странам американцами, мягко говоря, не устраивают эти самые страны. А с Южной Кореей у нас налажены достаточно хорошие контакты. И санкции со стороны Сеула носят сугубо формальный характер, так как они не боятся, к примеру, вкладывать в Россию свои инвестиции.