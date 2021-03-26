«Адресатом таких обращений является ФСИН»

Песков ответил на требование супруги Навального освободить политика.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на обращение жены политика Алексея Навального Юлии к Владимиру Путину с требованием немедленно освободить политика. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

«Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ. Безусловно, оно содержится во всех материалах, обзорах СМИ. Но сейчас в условиях, когда этот житель является осужденным и заключенным колонии, адресатом таких обращений является ФСИН», — сказал Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь прокомментировал жалобы Навального на условия содержания в исправительной колонии №2 во Владимирской области.

«Эти проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира, они зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями, это скорее относится к системам поддержания дисциплины и порядка исправительных учреждений, и не дело администрации президента это комментировать», — заключил Песков, отметив, что в Кремле не получают жалобы заключенных.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков сказал, что, по мнению Кремля, ситуация с Навальным не ведет к героизации его образа. Пресс-секретарь также рассказал, что не видит параллелей между делами Навального и Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО в 2009 году.

«Вообще не видим параллелей за исключением того, что покойный Магнитский был заключенным и осужденным», — пояснил Песков.

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Накануне адвокаты Навального сообщили об ухудшении состояния здоровья политика. Адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев встретились с Алексеем Навальным в ИК-2 в Покрове. По словам Михайловой, у политика четыре недели назад начались проблемы со здоровьем, но он запрещал об этом рассказывать. Также Навальный через адвокатов подал два заявления. В одном политик потребовал позволить провести медицинское обследование приглашенным специалистом, дать ему возможность проходить рекомендованное медиком лечение, а также провести проверку фактов систематического отказа в медицинской помощи.

Во втором заявлении Навальный потребовал обеспечить его гарантированным законодательством восьмичасовым сном, объяснив, что в течение ночи к нему каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой из-за того, что политика поставили на профилактический учет как «склонного к совершению побега».

Жена политика Юлия Навальная потребовала у президента Владимира Путина немедленно освободить Алексея Навального. «То, что происходит сейчас, — это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах», — написала она в инстаграме.

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