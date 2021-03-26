 

В “Газпроме” утверждают, что “Северный поток – 2” достроят в этом году

26.03.2021, 17:28, Новости дня
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Председатель совета директоров “Газпрома” Виктор Зубков 26 марта заявил журналистам, что строительство газопровода “Северный поток – 2” завершат до конца 2021 года, сообщает российский ТАСС.

По его словам, сейчас идет активная работа и “там осталось совсем немного”.

При этом он отметил, что компании “жалко потерянного времени, но так получилось”.

Как уточнил Зубков, на данный момент работы выполнены на 90–92%.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

За прекращение строительства “Северного потока – 2” выступила немецкая партия “Зеленые”, это закреплено в ее предвыборной программе. В политической силе считают, что завершение строительства газопровода станет неправильной реакцией на аннексию Россией украинского Крыма и ее поддержку сепаратистов на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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