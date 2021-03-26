Топ-5, как сохранить новые дороги. Мнение президента “Евротерминала” Павла Лисицина

О том, как сохранить построенные и отремонтированные дороги рассказал президент компании “Евротерминал” Павел Лисицин.

Весовой контроль

В Европе, в отличие от Украины, при перевозке грузов автомобильным транспортом действую строгие весовые нормы. Согласно отечественным требованиям, нагрузка на фуры тоже должна быть ограничена, однако по факту, чтобы удешевить логистику, перевозчики везут больше, иногда в разы. Особенно запоминающимся был случай в 2018 году, когда фура перевозила 115 т зерна за рейс. Чтобы минимизировать количество таких случаев необходим качественный весовой контроль, в частности речь идет о взвешивании автомобилей в движении, так называемых комплексов Weigh-In-Motion, которые уже сегодня активно строятся по всей стране. Подобное решение также будет реализовано на территории “Евротерминала”.

Минимизация человеческого фактора

На сегодняшний день автоматический весовой контроль до сих пор не является полностью автоматическим. Проблема заключается в том, что после взвешивания комплексами Weigh-In-Motion, “Укртрансбезопасность” должна осуществить повторное взвешивание после чего, в случае нарушения, выписать штраф. Центр обработки данных перегрузов находится еще в процессе реализации и в дальнейшем все нарушения должны будут обрабатываться инспекторами в онлайн-режиме.

Штрафы

Еще осенью прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3743, который предполагает усиление ответственности за несоблюдение весовых норм. Так, согласно документу, владельцев транспортных средств нарушивших требования ждет штраф от 1700 до 51 тыс. грн. Кроме того, предусматриваются штрафы и для водителей, которые отказываются проходить взвешивание. В рамках своей транспортной политики, компания “Евротерминал” полностью поддерживает решение властей.

Переориентация грузопотоков

Еще один из вариантов сохранения дорог по мнению Павла Лисицина и всего руководства “Евротерминала” – переориентация части грузопотока с автомобильного транспорта на железнодорожный. В частности речь идет о зерновых грузах. Строительство железнодорожной ветки компанией “Евротерминал” также будет способствовать этому, ведь новый путь сможет принимать до 1 млн т грузов в год, что позволит частично разгрузить автомобильные дороги.

Плата за проезд

Дорожное покрытие от проезда грузовика изнашивается в разы быстрее, чем от проезда легкового автомобиля, что “Евротерминал” ощутил на себе не меньше, чем другие логистические компании. Однако, по словам Павла Лисицина, нынешняя система налогообложения не учитывает этот факт. Чтобы изменить ситуацию, в “Укравтодоре” разработали проекты законов, которые предполагают внедрение платы с грузовых автомобилей за проезд дорогами общего пользования. Предполагается, что с каждого грузовика будет взиматься плата на уровне 3 грн/км, что даст дополнительные 8,9 млрд грн поступлений в год.

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