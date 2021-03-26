Связанная с Семенченко ЧВК могла работать на Коломойского – “Слідство.Інфо”

Частная военная компания, связанная с бывший народный депутатом Семеном Семенченко, в последние годы выполняла задачи в интересах украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта “Слідство.Інфо”, которое опубликовано 26 марта.

В феврале 2021 члены организации “Донкорп Украины”, которую журналисты называют подконтрольной Семенченко, участвовали в стрельбе на стройплощадке Киева на улице Казимира Малевича. Журналисты выяснили, что один из микроавтобусов, который задержала полиция после инцидента, принадлежит “Донкорпу”, говорится в материале.

С этой площадкой связан бизнесмен Михаил Киперман, друг и партнер Коломойского, отметили журналисты. По данным”Слідства.Інфо”, заказчиками строительства на улице Казимира Малевича является фирмы “Де Резорт Девелопмент” и “Строительное объединение” Мрия”. Владельцы последнего используют идентичный контактный номер компанией Кипермана “Смарт Студент”, написали раследователи со ссылкой на данные из госреестра

В то же время связь “Где Резорт Девелопмент” с Киперманом прослеживается через совладельца фирмы Артема Солоника. В прошлом он был директором компании “Орион Сервис”, которой владел товарищ Коломойского, сказано в расследовании.

Также журналисты выяснили, что члены структуры Семенченко в 2020 году охраняли офис “Центрэнерго”, после того как его перевезли в поселок Козин под Киевом. В то время государственную энергогенерирующую компанию возглавляли лояльное к Коломойскому руководство, а связанные с бизнесменом компании получали наибольшую выгоду от сотрудничества с “Центрэнерго”.

По словам бывшего члена “Донкорп Украины” Евгения Сикоры, государственную компанию они начали охранять весной 2020 года, а официально договор со структурой Семенченко подписали в конце прошлого года. А месяц назад члены “Донкорпа” не пускали руководителя Фонда госимущества на территорию базы, блокируя смену менеджмента “Центрэнерго”, заключили журналисты.

Вечером 24 марта Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – “частной военной компании”. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, которого называют внештатным агентом НАБУ. Им вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

По данным СБУ, фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Шевченко заявлял, что сотрудники СБУ во время обыска у него дома искали российские контрабандные товары военного назначения. Он сказал, что в ходе обысков у него не нашли и не изъяли ничего незаконного.

На пресс-конференции 25 марта представители СБУ сообщили, что в этом деле подозрения уже вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

В рамках расследования суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела, бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича.

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