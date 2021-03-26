Песков о пресс-конференции Байдена: Наступает ремиссия в русофобских припадках

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что отсутствие вопросов американских журналистов о России на пресс-конференции президента США Джозефа Байдена может означать улучшение отношения к России на Западе. Об этом он сказал сегодня журналистам, пишет “Коммерсантъ”.

“В целом можно с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских таких припадках. Это хорошо”, – заявил Песков.

Он также прокомментировал слова Байдена о том, что российский и китайский президенты – приверженцы автократий. По мнению Пескова, каждая страна имеет свою демократию, которая наиболее отвечает национальным устоям и истории этой страны, а в США “считают свою демократию единственно верной и не оставляют попыток навязывать другим странам по всему миру”.

“В этом плане действительно мировоззрение и Путина, и [председателя КНР] Си Цзиньпина абсолютно идентичны. И Москва, и Пекин против такого демократизаторства”, – заявил представитель Кремля.

25 марта прошла первая полномасштабная пресс-конференция Байдена после инаугурации. Около часа глава Белого дома говорил о вакцинации против коронавируса, эмиграции, выводе войск из Афганистана, конкуренции с Китаем, угрозах от Северной Кореи и своем возможном втором сроке. Президента России Байден упомянул лишь раз, сравнив его с лидером Китая, Украину – ни разу.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

В тот же день министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта в эфире телеканала “Россия 24” Путин предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден ранее уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия и “будет очень занят”.

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