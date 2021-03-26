 

Путин поддержал идею о проведении форума «Россия – страна возможностей»

26.03.2021, 17:24, Новости дня
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Президент Владимир Путин поддержал предложение о создании форума «Россия – страна возможностей», его можно будет проводить после отмены ограничений по коронавирусу.

В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» победитель фестиваля «Российская студенческая весна» Василий Пасечник предложил поддержать проведение одноименного форума, на котором все участники проектов и конкурсов платформы могли бы пообщаться.

«Владимир Владимирович, у меня есть небольшая просьба. Посмотрите, здесь среди нас находятся люди, которые одержимы своим делом, идеей. Но нас здесь только 13 человек, которые поделились своими историями. А что, если нам собраться в гораздо большем количестве, собрать тысячи таких, как мы? Я уверен, что мы такое напридумываем. Я хотел бы выступить с предложением создать форум «Россия – страна возможностей», который, я уверен, позволит соединить разные направления. Например, представители направления «лидеры», «управления» смогут пообщаться со студентами, представители творческих профессий – с представителями IT либо здравоохранения и так далее. Мне кажется, это получит большой отклик и диалог среди разных направлений, что позволит в дальнейшем создать многие проекты и идеи для нашей страны», – обратился к Путину Пасечник.

«То есть вы предлагаете на базе вот этой платформы – «Россия – страна возможностей» – собрать представителей различных направлений на форум? Да, это можно сделать. Естественно, пока не сняты ограничения, связанные с эпидемией, но ситуация улучшается. Я очень надеюсь на то, что вакцинация, которая сейчас началась в таком широком, массовом масштабе, даст свои результаты. И мы сможем, может быть, надеюсь, этим летом провести такое крупное хорошие мероприятие. Хорошая идея», – ответил глава государства.

Гендиректор «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «мероприятие будет проходить одновременно на нескольких площадках». «Основная расположится в Москве и соберет участников самых разных конкурсов платформы. В регионах будут организованы тематические площадки проектов – конкурсов «Мастера гостеприимства», «Учитель будущего», «ТопБЛОГ» и «Цифровой прорыв». Все площадки будут связаны между собой прямыми включениями», – отметил Комиссаров.

Ранее в ходе заседания совета президент предложил сделать конкурс «Учитель года» в форме реалити-шоу, чтобы он оставался в информационной повестке.



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