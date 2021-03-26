 

Гинцбург рассказал о сроках выработки иммунитета после прививки у пожилых

26.03.2021, 17:24, Новости дня
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Выработка иммунитета после вакцинации у пожилых, особенно старше 60 лет, может занять больше времени, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет – это может занимать больше времени», – цитирует «Интерфакс» Гинцбурга.

Гинзбург также отметил, что человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции.

Ранее он призвал соблюдать индивидуальные защитные меры после первой, а также второй прививки в течение трех недель – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом.



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