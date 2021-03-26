 

В Москве построят 24 медучреждения в рамках инвестпроектов

26.03.2021, 17:22, Разное
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Среди них будут детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. “21 объект возведут за счет средств городского бюджета, еще три профинансируют инвесторы», — уточнил Ефимов.

В 2022 году на шоссе Энтузиастов завершится строительство лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова. Медучреждение сможет принимать до 570 пациентов.

На Волоколамском шоссе появится лечебно-диагностический комплекс инфекционной больницы №1. Медучреждение в составе трех корпусов общей площадью более 96 тысяч квадратных метров станет одним из лучших инфекционных комплексов в мире.

Статус МаИП могут получить инновационные центры, крупные больницы, стадионы, инновационные центры, станции общественного транспорта. Для строительства объектов город отдает земельные участки на шесть лет.

Ефимов отметил, что благодаря таким проектам в Москве развивается современная инфраструктура. Также появляются новые рабочие места.

Кроме строительства медучреждений, город выделил восемь гектаров земли для возведения четырех спортивных комплексов. Благодаря этому в нашей стране появится первый серфинг-парк.

В промышленном секторе Москвы реализуют более 40 МаИП. В марте инвесторы получили участки под строительство промышленного технопарка и производство ударных музыкальных инструментов.



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