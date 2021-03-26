 

Политолог Карбалевич о подготовке белорусских силовиков к весенним протестам: Власть испугана

26.03.2021, 17:22, Разное
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По словам эксперта, протестная активность в минувший четверг была небольшой. Вместо массовых акций в белорусских городах прошли флешмобы и партизанские демонстрации. По всей страны задержали более 200 человек.

Карбалевич отметил, что в этом году власти активно готовились к новым протестам. Центр Минска был заставлен спецтехникой и огорожен колючей проволокой. Эксперт объяснил, что власти боялись этого дня, и поэтому решили таким образом перестраховаться.

В разговоре с изданием “Белорусы и рынок” специалист рассказал, что режим не знает правду о настроениях в обществе. Карбалевич уточнил, что у белорусских властей нет механизмов и индикаторов для измерения “политической температуры” в стране.

“На этот раз перестраховка была столь масштабной, что четко показала, насколько власть испугана”, – заявил он.

Ранее “Дни.ру” написали, что политолог Андрей Егоров сравнил ситуацию в Белоруссии с “пожаром на торфянике” – открытого огня нет, но тем не менее процесс идет. По его словам, хотя цена участия в митингах и выросла, общество продолжает отстаивать свои интересы.

Обстановка в Белоруссии обострилась в августе прошлого года. Оппозиция обвинили руководство страны в подтасовке результатов выборов. В крупных городах страны прошли массовые акции протеста. По данным СМИ, в них приняло участие более миллиона человек.



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