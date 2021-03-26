Apple выпустит ударопрочные часы Apple Watch для экстремального туризма

Компания Apple обратила внимание на туристов с активным образом жизни, для них она может выпустить специальную версию умных часов Apple Watch. Устройство будет иметь повышенную защиту от ударов, а также станет более устойчивым к погружению на большую глубину.

Сейчас разработка умных часов Apple Watch ведется в рамках проекта Explorer Edition. В итоге должны получиться стандартные умные часы, но с высокой защитой. Так, они смогут выдержать падение и удары, их корпус окажется стойким к появлению царапин. Однако основное улучшение коснется водостойкости.

Последнее поколение умных часов Apple Watch способно пережить погружение в воду на глубину до 50 метров. Но если сравнивать с профессиональными часами для экстремальных видов спорта, то глубина окажется не такой большой. Сотрудники компании за ориентир могли взять часы Casio G-Shock.

Предполагается, что умные часы Apple Watch Explorer Edition могут анонсировать в конце 2021 или начале 2022 годов. Но есть вероятность, что проект так и окажется нереализованным. В любом случае в сентябре компания Apple обещала показать новые функции для существующей линейки гаджетов.

Источник: 3dnews.ru