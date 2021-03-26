Wall Street Journal: Путина пора наказать за все

25.03.2021,

ДЖО БАЙДЕН ФОТО: GETTY IMAGES

Слова Байдена нужно подтвердить действиями.

На прошлой неделе президент Джо Байден дал одобрительный ответ, когда его спросили, считает ли он Владимира Путина “убийцей”. Это первый шаг к тому, чтобы разобраться с российскими преступлениями открыто.

Об этом на страницах Wall Street Journal пишет автор книг о распаде СССР и советник Мемориального фонда жертв коммунизма Дэвид Саттер (перевод — unian.net).

По его мнению, это защитит россиян от опасности репрессий и укрепит американскую безопасность.

Администрации в США давно избегали привлечения внимания к российским преступлениям. В феврале 2017 года в интервью для Fox News президент Дональд Трамп в ответ на предположение, что Путин – убийца, сказал, что американские лидеры ничем не лучше.

“Убийц много. И у нас много убийц. Вы думаете, что наша страна такая невинная?”- сказал Трамп.

За эти слова он столкнулся с широким осуждением. Но готовность чиновников США игнорировать российские преступления на самом деле присуща для обеих партий. Когда Борис Ельцин обстрелял парламент своей страны из танков в октябре 1993 года, Госсекретарь Уоррен Кристофер поздравил его с победой на выборах. Несмотря на известные связи Путина с организованной преступностью, президент Джордж Буш-младший в 2001 году сказал, что “посмотрел ему в глаза и почувствовал его душу”.

В июле 2009 года президент Барак Обама назвал Путина “искренним и глубоко заинтересованным в интересах российского народа”. И это после отравления полонием бывшего российского агента Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Официальное расследование, проведенное в Великобритании, выявило, что Путин может быть лично ответственным за это убийство.

Когда речь идет о России, американские лидеры не вдаются в детали из-за страха перед тем, что серьезные усилия, нацеленные на выяснение правды, могут разоблачить. Но США как гарант мировой стабильности имеют обязательство собрать всю правду о преступлениях российских лидеров. Россией правят примерно 100 человек, которые контролируют 35% активов страны. Если не привлекать их к ответственности, им ничто не помешает идти на действия, вредные для внешнего мира.

Существует три особо важных дела, в которых США должны приложить все усилия, чтобы понять и разоблачить российские преступления.

Во-первых, нужна правда о 27 февраля 2015 года, когда был убит самый важный демократ РФ Борис Немцов. Его застрелили прямо рядом с Кремлем. Официально бывший офицер российских сил, которые базировались в Чечне, Заур Дадаев выстрелил в Немцова 6 раз. Еще 4 обвиняемых якобы помогали ему в совершении этого преступления. Режим упорно продвигал эту версию. А США молча приняли ее.

Парламентская ассамблея Совета Европы, однако, указала на доказательства того, что Немцов стал жертвой операции, проведенной российскими властями. В частности, подозрительным показалось то, что на мосту в момент убийства Немцова были свидетели, которых так и не допросили. Видео с камер наблюдения вблизи загадочно исчезли. Также Немцова прослушивали. А это могли сделать только российские спецслужбы.

Российский экономист Андрей Илларионов опубликовал доказательства того, что Немцова застрелили из двух разных пистолетов, а не из одного, как говорится в судебных материалах. Кроме того, есть видео, которое подтверждает, что Дадаев не был на мосту вблизи Кремля, когда там убили российского оппозиционного лидера.

Немцов – герой для многих россиян. Место его гибели стало точкой паломничества. Но он также был важен для США. Он был одним из лишь двух оппонентов Путина, способных собрать толпу. Другой – Алексей Навальный, которого недавно бросили за решетку после неудачной попытки отравить. В отличие от Навального, Немцов был против российской агрессии против Украины. США должны помочь российским демократам найти ответственных за его убийство.

Во-вторых, нужна правда о 17 июля 2014 года, когда был уничтожен самолет Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17. Тогда погибли все 298 человек на борту. Режим Путина пытался с помощью дезинформации создать впечатление, что самолет был случайно сбит российскими марионетками на востоке Украины. Но доказательства указывают на саму Россию.

Уголовный суд в Нидерландах установил, что ракета из системы “Бук-М1” сбила рейс MH17. И ее в Украину привезли военные российской 53-й зенитно-ракетной бригады. Согласно сообщениям Radio Liberty, систему сопровождали офицеры российской разведки. Больше всего тревожит то, что уничтожение MH17, похоже, было частью политической стратегии.

Путин немедленно позвонил Обаме после падения самолета. Ссылаясь на опасность для гражданских самолетов, он призвал США заставить Украину остановить свое быстрое наступление против российских сил на Донбассе. В последующие 10 дней он сделал 24 звонка западным лидерам с этой же целью на уме.

И в-третьих, нужна правда о сентябре 1999 года, когда в РФ произошли взрывы в жилых домах. Это стало прецедентом для начала нового российского вторжения в Чечню, которое помогло Путину прийти к власти. Более 300 человек были убиты во время взрывов в четырех зданиях. Вскоре после того трех агентов ФСБ поймали, когда они закладывали бомбу в подвале пятого дома в Рязани. Устройство вовремя обезвредили. В нем был гексоген – взрывчатое вещество, следы которого обнаружили и в четырех других зданиях. Ряд других доказательств, которые были обнаружены в течение последующих лет, тоже указывают на ФСБ.

США никогда не поднимали вопрос о том, почему агенты ФСБ закладывали бомбу в подвале жилого дома. Госсекретарь Мадлен Олбрайт не захотела отвечать на вопросы о взрывах в РФ во время выступления перед Комитетом по иностранным делам Сената. Она сказала, что таким “террористическим актам нет места в демократическом обществе”. РФ обвинила во взрывах Чечню. Если правду не выяснить, террор может стать единственным способом смены власти в РФ в дальнейшем.

Многие критики Москвы сосредотачиваются на коррупции, что вполне объяснимо. Но самая большая опасность для всего мира от режима Путина – это ментальность, которая рассматривает убийство как нормальную часть политической жизни. Отношение к людям как к расходному материалу происходит из социализма с его ликвидацией частной собственности и превращения личного в собственность государства. Эта идея укоренилась в умах российских лидеров.

РФ отреагировала на слова Байдена о “Путине-убийце”, пригрозив “необратимой деградацией отношений”. Но путь к лучшим отношениям пролегает через осознание властями России, что весь мир готов установить четкие границы ее преступлений. Президент Байден должен покончить с десятилетиями политической практики США и действовать на основе собственных знаний о роли Путина. Если он этого не сделает, следующее преступление российского правителя – это лишь вопрос времени.