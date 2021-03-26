Двери из Офиса президента заменили фанерой. Мендель объяснила их появление на ток-шоу “1+1”

Поврежденные во время акции протеста двери из Офиса президента в студию ток-шоу “Право на владу” на канале “1+1” доставили по запросу телеканала. Об этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала в комментарии “Украинской правде”.

Двери показали в эфире 25 марта. Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук назвала их “жертвой протестов” и сказала, что ей “стоило больших усилий притащить этот атрибут протестов.

В ток-шоу участвовали издатель, ветеран АТО Владислав Стафийчук (Влад Сорд), который был задержан на акции протеста под ОПУ и находится под домашним арестом (по видеосвязи), замминистра внутренних дел Антон Геращенко, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, волонтер Роман Синицын, нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев, нардеп от “Европейской солидарности” Николай Княжицкий и другие.

В сети сразу же начали появляться мемы об этих дверях.

Мендель говорит, что двери в студию доставили за счет канала и лишь на один вечер. Она заверила, что двери не являются вещественным доказательством и полиция уже провела все необходимые действия для выяснения обстоятельств.

На реставрацию двери отправят 29 марта, сказала Мендель.

Сейчас, как сообщает Depo.ua, входные двери сняты, а проемы зашиты фанерой. Часть надписей с гранита на стенах смыта, заменена также поврежденная во время протеста табличка “Президент Украины”.

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

На акции задержали только одного участника – Стафийчука. 21 марта ему вручили подозрение в хулиганстве с использованием оружия, а 23-го – отправили под домашний арест.

Также подозрение объявили организатору митинга Сергею Филимонову Он ранее заявлял, что считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Филимонов рассказал, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. 22 марта клининговая компания уже начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолуп оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—