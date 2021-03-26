71% украинцев считают Россию агрессором – опрос

71% украинцев считают Россию агрессором по отношению к Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные 26 марта результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

22% опрошенных не усматривают агрессивных действий со стороны РФ.

Еще 7% затруднились с ответом.

Согласно результатам опроса “Рейтинга” в июле прошлого года, агрессором Россию считали 67% респондентов, противоположного мнения придерживались 25%.

Опрос проводился 23–24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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