“Надеюсь, ему хватит мудрости сделать правильный выбор”. Князь Монако прокомментировал интервью принца Гарри

Князь Монако Альбер II в эфире канала BBC World News 25 марта, комментируя интервью британского принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри, заявил, что подобные проблемы необходимо обсуждать в узком кругу семьи, сообщает 26 марта издание Mirror. Запись комментария Альбера II опубликован 26 марта на YouTube-канале Jogador Profissa.

“Очень сложно быть на чьем-то месте. Я могу понять давление, под которым они находились, но думаю, что такого рода публичное проявление неудовлетворенности, мягко говоря, следует проводить в интимных кругах семьи”, – высказался принц Монако.

По его словам, подобные разговоры не предназначены для публичного обсуждения.

“Это трудный мир. Надеюсь, что ему хватит здравого смысла и мудрости, чтобы сделать правильный выбор”, – резюмировал Альбер II.

ВИДЕОВидео: Jogador Profissa / YouTube

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США. В феврале 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила проживающих в США принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям членов королевской семьи.

7 марта герцог и герцогиня Сассекские в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи и признались, что якобы регистрация их брака состоялась за три дня до 19 мая – даты публичной свадебной церемонии.

Спустя две недели после выхода интервью представитель пары заявил, что в тот день они формально обменялись клятвами, а свадьба действительно была 19 мая, как указано в свидетельстве о браке.

На днях стало известно, что принц Гарри будет совмещать руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена.

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