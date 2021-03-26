АРМА объявило конкурс на управляющего для арестованного нефтепровода “Прикарпатзахідтранс”

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”, который принадлежит компании “Прикарпатзахідтранс”. О конкурсе сообщили в пресс-службе правительства Украины.

АРМА предлагает украинским компаниям побороться за право управлять объектами недвижимого имущества, зданиями и сооружениями, технологическими объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении деятельности нефтепровода. Он пролегает по территории Закарпатской, Львовской, Ровенской и Житомирской областей.

Документы на участие в конкурсе будут принимать до 9 апреля включительно.

“Поскольку речь идет о стратегически важном объекте, к участникам конкурса предъявлено дополнительные требования – наличие лицензии на хозяйственную деятельность по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на территории Украины, а также не менее пяти лет опыта соответствующей деятельности”, – отметил руководитель агентства Виталий Сигидин.

Глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев 24 марта заявил в эфире “5 канала”, что компания готова обеспечить “прозрачную и эффективную эксплуатацию” участка нефтепродуктопровода.

В начале марта Коболев говорил, что в “Укртранснафті”, на временном хранении которой сейчас находится нефтепровод, надеются получить право его эксплуатации, но еще не уверены в том, что его будет целесообразно брать на баланс. По словам Коболева, только на охрану нефтепровода нужны “миллионы, а то и десятки миллионов гривен” в год.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.

Сам политик любую причастность к нефтепроводу и компании “Прикарпатзахідтранс” отрицал.

Как пишет издание “Бабель”, хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК “Транснефтепродукт” не передала права на трубопровод.

В настоящее время, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, “Прикарпатзахідтранс” с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит белорусскому предприятию “Нефтебитумный завод” (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией “Прикарпатзахідтранс” в собственность части магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”.

В конце февраля нефтепродуктопровод передали “Укртранснафті” на временное хранение без права пользования, а Высший антикоррупционный суд наложил на него арест. Компания подала апелляцию на арест, но суд отказал в ее удовлетворении.

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