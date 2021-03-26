Ровенская область может попасть в “красную” зону адаптивного карантина. Готовится решение госкомиссии ТЭБ и ЧС

Ровенская область на грани попадания в “красную” зону адаптивного карантина. В регионе критично высокий уровень госпитализаций с подозрением или подтвержденным COVID-19. Об этом шла речь на совещании с медиками в Ровенской областной госадминистрации (ОГА) 26 марта, сообщает местное “Радіо Трек”.

“Мы всегда предлагали усилить контроль, но ближайшие три недели – это будет кульминация”, – подчеркнул главный санитарный врач области Роман Сафонов.

По информации Ровенской ОГА, за последние сутки в регионе подтвердили 554 новых случая коронавирусной инфекции.

1003 пациента с диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирус находятся в больницах области, из них 350 – в тяжелом состоянии, 57 – в реанимации, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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По данным государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Ровенская область находится на контрольных показателях. “Радіо Трек” отмечает, что если 27 марта показатели заболеваемости COVID-19 в области не снизятся, то госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в субботу отправит Ровенскую область в “красную” зону адаптивного карантина.

Министерство здравоохранения Украины 26 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. Согласно данным Минздрава, Ровненская область пребывает в “оранжевой” зоне, уровень госпитализации больных COVID-19 составил 62,3 на 100 тыс. населения при норме 60.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,61 млн случаев коронавирусной инфекции (18 132 – за последние сутки), скончался 31 461 пациент с COVID-19, выздоровело более 1,29 млн человек.

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