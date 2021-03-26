Кремль выключит внешнее освещение в поддержку акции «Час Земли»

Внешнее освещение официальной резиденции президента РФ отключат 27 марта с 20.30 до 21.30 в рамках акции «Час Земли», сообщила пресс-служба Кремля.

«Двадцать седьмого марта в рамках глобальной экологической акции «Час Земли» с 20.30 до 21.30 по московскому времени будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента Российской Федерации – Московского Кремля», – сообщается на сайте Кремля.

«Час Земли» – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы, главная цель которой – формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка.

Кремль участвует в акции с 2013 года по решению президента Владимира Путина. Традиционно в акции участвует и правительство России.