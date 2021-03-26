 

Путин предложил сделать реалити-шоу из конкурса «Учитель года»

26.03.2021, 16:30, Новости дня
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Конкурс «Учитель года» можно сделать в форме реалити-шоу, чтобы он оставался в информационной повестке, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

На совещании участник конкурса «Учитель будущего», директор школы во Владивостоке Максим Кильчевский обратился к главе государства с просьбой поддержать расширение конкурса и добавить номинацию для управленцев-директоров и их заместителей, передает РИА «Новости».

«Я хочу вас поздравить с вашим карьерным ростом, 27 лет, вы совсем молодой человек еще и уже такой бюрократ большой, карьерюга можно сказать. А если серьезно, то это, конечно, хороший очень старт жизненный», – сказал ему Путин.

Глава государства пояснил, что хотел бы изменить конкурс «Учитель года», он пояснил, что его можно было бы проводить как реалити-шоу в течение года. Кроме того, президент поддержал идею Кильчевского по расширению конкурса.

«Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года, а то один раз как лампочка сверкнула, как звезда. Пум и все. И об этом никто не видит, ничего не слышит. Надо делать это на постоянной основе. Я уже вот в администрации говорил об этом, что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», – сказал Путин.

Он поинтересовался материальным состоянием и оборудованием школы, которой руководит Кильчевский. Тот сообщил, что у школы есть все, что нужно, ремонт в учреждении проводится.

«Молодец, Максим, ничего не клянчит. Но это и привлекает. Значит, вы самодостаточный человек и руководитель. Это уже не шутки, я серьезно говорю. И тем не менее, я попрошу губернатора и попрошу правительство, министерство просвещения доложить, как можно дополнительно поддержать вас как молодого руководителя, и вашу школу», – отметил глава государства.

Также на заседании набсовета Путин пообщался с исполнительницей народных песен из Благовещенска Елизаветой Долженковой. В 2020 году она выступила в Артеке, и глава государства признался, что был очень тронут, и «обнял и расцеловал» бы ее, если бы она была не на сцене, а рядом с ним. Девушка, рассказавшая о своих творческих достижениях, напомнила президенту о его словах.

«Действительно, у меня такой порыв был, вас обнять, но я робею, вы-то уже большая, взрослая девушка. Поэтому я хочу пожелать вам успеха от души, искренне», – сказал Путин.



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