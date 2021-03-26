 

МИД обвинил Запад в запуске кампании по очернению российских вакцин от COVID

26.03.2021, 16:30, Новости дня
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Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет ни с кем никаких войн на этом фоне, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет на этом фоне ни с кем никаких войн, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Есть, действительно, информационные кампании по очернению вакцин – мы это на своем примере знаем очень хорошо», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

«Мы вынуждены говорить, и говорим о странных и порой неадекватных заявлениях представителей всяких брюссельских структур, которые говорят, что им не нужна российская вакцина. При этом отдельные страны – и их с каждым днем все больше – и непосредственно даже Евросоюза, говорят о том, что им нужна российская вакцина. Мы все это видим, но мы ни с кем не воюем. Мы отражаем очень много нападок и нападений, но мы это делаем давно и не только в отношении вакцин», – отметила официальный представитель МИД.

Захарова отметила, что эта ситуация, когда «одни считают, что с кем-то воют, а вторые на войну и не пришли». По ее мнению, Запад, вероятно, «сам эту войну объявил».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что критические высказывания западных стран о разработанных в РФ вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, в то время как им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией.

На этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить Россию и КНР авантюристами так называемой «вакцинной дипломатии».



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