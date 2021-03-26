Путин поддержал старт нового сезона конкурса “Лидеры России”

Заявочная кампания начнется 31 марта в 11 часов по московскому времени. Общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков. Из них шесть – основные: “Бизнес и промышленность”, “Наука”, “Здравоохранение”, “Государственное управление”, “Культура” и “Информационные технологии”.

Отдельные треки – международная сфера и новое направление для студентов от 18 до 25 лет. Участники конкурса “Лидеры России” могут выбрать только один трек, уточнил Алексей Комиссаров.

Изменится и формат оценки тестов. По словам Комиссарова, в новом сезоне участники будут отсеиваться после прохождения этапов.

“Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года”, – рассказал гендиректор АНО “Россия – страна возможностей”.

Для прохождения дистанционного этапа нужно заполнить анкету и записать видеообращения. Желающим предстоит рассказать о целях участия в конкурсе и главном профессиональном достижении, затем пройти различные тесты и задания по выбранным направлениям.

С конкурсантами будут работать более сотни ведущих политиков, ученых, врачей, руководителей корпораций, министров. Свои наставники будут в каждом треке, подчеркнул Комиссаров.

Владимир Путин поддержал старт четвертого сезона конкурса. “Конечно, так и надо сделать”, – сказал глава государства.

“Лидеры России” – флагманский проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. За три сезона конкурса высокие должности получили более 230 участников.