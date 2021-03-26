 

Путин оценил идею запуска треков для управленцев сферы образования

26.03.2021, 16:28, Разное
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Идею расширить конкурс “Учитель будущего” озвучил финалист первого сезона, директор школы №14 Владивостока Максим Кильчевский. Он предложил добавить новый трек для управленцев, директоров, их заместителей, а также для школьных команд.

“Cовременная школа нуждается в качественном руководстве, поэтому обращаюсь к вам с просьбой, поддержать идею расширения конкурса «Учитель будущего» и добавить новую номинацию для управленцев, для директоров и их заместителей», – сказал Кильчевский.

Путин назвал идею хорошей. “Безусловно, она заслуживает поддержки», – сказал глава государства.

Конкурс “Учитель будущего” – один из проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей”. Он направлен на поддержку и продвижение педагогов, готовых к командной работе и применению современных практик.

Автономная некоммерческая организация “Россия – страна возможностей” создана по инициативе Владимира Путина. Она помогает повысить социальную мобильность и обеспечить самореализацию граждан. Президент возглавляет наблюдательный совет АНО.



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