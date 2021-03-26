 

Невролог Дмитрий Шубин оправдал ошибку телеврача Елены Малышевой в эфире «Жить здорово!»

26.03.2021, 16:12, Разное
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Врач-невролог Дмитрий Шубин прокомментировал инцидент, возникший в ходе очередного эфира передачи «Жить здорово!». Эксперт оправдал ошибку телеварача Елены Малаховой, которая, по мнению критикующих, неправильно держала глюкометр.
Очередной выпуск телевизионного шоу «Жить здорово!» вызвал множество негативных отзывов со стороны зрителей. В ходе программы ее участники измеряли уровень сахара в крови. Однако при пользовании глюкометром профессионалы по какой-то причине держали его вверх ногами. Из-за этого, уверены пользователи интернета, были искажены показатели состояния здоровья пациента. Так, индекс сахара в 5,6, у человека, у которого снимали показатели состояния организма, Елена Малахова приняла за 9,6.

Свое мнение по этому поводу высказал врач-невролог Дмитрий Шубин. Медик уверен в высоком профессионализме своей коллеги, которая имеет солидный стаж работы. Между тем обыватели, обвиняющие Малахову в неумении даже пользоваться самыми простыми медицинскими приборами, не понимают, что говорят. «Вы в своем уме?» – спросил Шубин, обращаясь к оппонентам. По его мнению, люди, не разбирающиеся в медицине, не могут ставить под сомнение мастерство профессионалов. Дать оценку тому, как он или хозяйка студии держали тот или иной инструмент, может только врач, уверен Шубин. Все претензии он назвал смешными, спросив, может кому-то из критиков кажется, что, делая укол, он и шприц держит неправильно.

Стоит отметить, что после снятия показаний глюкометра, ведущие «Жить здорово!» посоветовали участнику передачи начать прием таблеток. Кроме того, как пишет «Слово и дело», полученный результат в 9,5 ммоль на литр считается основанием для ограничения рациона пациента, поэтому ему порекомендовали похудеть.

Источник: slovodel.com



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