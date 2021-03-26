Ученые рассказали об общих чертах в мозгу геймеров и наркоманов

Петербургские исследователи обнаружили у геймеров и наркоманов общие черты. Оказалось, что у людей, проводящих много времени за играми, активизируются те же отделы мозга, что и у людей, зависимых от запрещенных веществ.

В эксперименте сотрудников петербургского Национального исследовательского университета ИТМО приняли участие 80 добровольцев. Половина из них вошла в контрольную группу, остальные оказались заядлыми геймерами, проводящими по 20 и 30 часов за играми в неделю.

Всех участников обследовали при помощи аппарата МРТ. В течение шести минут они смотрели на обычные картинки и скриншоты из игр. Когда геймеры видели изображения, взятые из их любимой игры, то у них повышенная активность наблюдалась в префронтальной и фронтальной коре головного мозга, а также островковой доле.

Однако эксперты обратили внимание на слабую связь между префронтальной и поясной корой. Такая картина часто наблюдается у химически зависимых людей, например наркоманов. Обусловлено это явление тем, что мозг человека ждет «вознаграждения» в виде дофамина.

Источник: moika78.ru