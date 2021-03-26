Неоднозначно: Бруклин Бэкхем и Никола Пельтц обменялись кулонами из своих зубов

26-летняя Никола Пельтц и 22-летний Бруклин Бекхэм сделали еще один взаимный жест в доказательство любви друг к другу (хотя и без этого все и так давно понятно). Однако на этот раз их поступок насторожил поклонников пары: влюбленные сделали ожерелья с подвесками, изготовленными из… зубов мудрости друг друга. О новых аксессуарах со смыслом рассказала сама модель в своем Instagram-аккаунте. Она выложила снимок украшений в сторис и написала:

Я сделала из наших зубов мудрости подвески. Бруклин, ты мой лучший друг!

Бруклин уже успел похвастаться подарком от невесты и сделал несколько фото с ним на шее.

Лучший подарок от лучшего друга и лучшей невесты! Люблю эту сумасшедшую,

— написал в сторис сын Дэвида Бекхэма.

Более того, будущие супруги в очередной раз сделали парные татуировки — на этот раз в виде бабочек. Одна поселилась на плече Бруклина, другая — на груди Николы.

Ранее в этом месяце Бруклин показывал подписчикам кольцо с гравировкой в виде имени невесты и словами “Любовь всей моей жизни”, а также татуировку на правой руке в честь любимой, которая гласит:

Моя жизнь, моя любовь, моя правда, мое дыхание, мой разум, моя красота, моя драгоценность.

А в октябре прошлого года сын Виктории и Дэвида Бэкхема набил у себя на шее татуировку в виде глаз невесты. Кстати, свое первую тату Бруклин набил в 18 лет. Сейчас на теле Бекхэма-младшего имеется уже более 20 рисунков, в числе которых фотокамера, компас, орел, цифра 7, роза, купидон, надпись “Сделан в Англии” и другие. Две из них посвящены родителям: 1975 – Дэвиду Бекхэму, это год его рождения; и слово “мама”, заключенное в сердце, увитое розами – Виктории.

Напомним, Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц в начале июля прошлого года, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца.

Согласно информации СМИ, появившейся чуть ранее, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 18-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц