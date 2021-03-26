Замкомандующего Черноморским флотом Куликов получил подозрение за содействие оккупации Крыма

Заместитель командующего Черноморским флотом военно-морского флота вооруженных сил России нарушил семь статей Уголовного кодекса Украины. Об этом заявили в Офис генерального прокурора Украины.

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны. По версии следствия, с 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма он подстрекал украинских военных и руководящий состав штаба командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины к государственной измене.

Контр-адмирал предлагал им перейти на сторону России. Он обещал поднять им зарплаты и продвинуться по карьере. В случае отказа он угрожал насилием со стороны российских военных. Заместитель командующего флота проводил “допросы” захваченных украинских офицеров, которых удерживали на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая к государственной измене, рассказали в Офисе генпрокурора.

Имя контр-адмирала ведомство не назвало. По данным собственных источников издания “ГОРДОН”, речь идет о заместителе командующего Черноморского флота РФ, вице-адмирале Куликове Валерие Владимировиче.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

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