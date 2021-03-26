61% украинцев поддерживают введение жесткого карантина в случае роста заболеваемости COVID-19 – опрос

61% украинцев поддерживает введение жесткого карантина в случае роста заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 26 марта результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

В то же время 37% опрошенных выступают против введения очередного локдауна.

При этом 68% респондентов поддерживают введение жесткого карантина только в отдельных регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, а 26% – за введение локдауна по всей территории Украины.

Опрос проводился 23–24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

Сейчас в “красных” карантинных зонах находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,61 млн случаев коронавирусной инфекции (18 132 – за последние сутки), скончался 31 461 пациент с COVID-19, выздоровело более 1,29 млн человек.

—