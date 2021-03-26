 

В “Слуге народа” рассказали, что рассмотрят на внеочередном заседании Рады

26.03.2021, 15:40, Новости дня
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В Верховной Раде собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного пленарного заседания парламента. Об этом 26 марта в комментарии “Интерфакс-Украина” сообщила заместитель главы фракции “Слуга народа” нардеп Евгения Кравчук.

Она добавила, что в ближайшее время они будут переданы в аппарат Рады.

Прежде всего, депутаты хотят заслушать информацию глав Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Государственного бюро расследований относительно беспорядков под зданием Офиса президента 20 марта, и принять проект постановления №5295 об осуждении этих событий.

Также, как отметила Кравчук, парламентарии планируют рассмотрение проектов постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Александра Скичко и Игоря Колыхаева, а также о назначении внеочередных выборов мэра Харькова и сельского головы Шегини во Львовской области.

Нардеп от “Слуги народа” Роксолана Пидласа рассказала в комментарии “Интерфакс-Украина”, что наряду с законопроектами об амнистии капиталов (№5155, №5156) и компенсации физлицам-предпринимателям и сотрудникам предприятий, пострадавших из-за карантинных ограничений (№5300), Рада может рассмотреть законопроекты о разблокировании приватизации (№4543), об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (№4157) и о перечне запрещенных к приватизации компаний (№4020).

Эти вопросы будут рассмотрены на другом внеочередном заседании, которое должен инициировать президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнула Пидласа.

Оба внеочередных заседания, как говорила Кравчук, состоятся 30 марта.

Согласно календарному плану работы парламента, с 29-го марта по 2 апреля депутаты должны работать в комитетах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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