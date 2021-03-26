“Единственный бенефициар затягивания – Терехов”. Политтехнолог Одарченко анонсировала опрос в Харькове в день, когда должны были пройти выборы мэра

В день, когда в Харькове могли бы состояться выборы городского головы, – 28 марта – в городе проведут социологическое исследование, чтобы выяснить, за кого проголосовали бы харьковчане. Об этом заявила в своем блоге на сайте “Цензор.НЕТ” политтехнолог SIC Group Ukraine Катерина Одарченко.

“Уже в это воскресенье, 28 марта 2021 года, в Харькове должны были проходить внеочередные выборы городского головы. Однако вследствие манипуляций, совершенных Харьковским городским советом при подаче в Верховную Раду необходимых документов, выборы перенесены почти на полгода, на последнее воскресенье октября. Эти манипуляции не только нарушили интересы горожан, но и лишили их права на своевременные выборы представительской власти Харькова. По сути, у жителей города украли возможность уже весной выбрать полноценного мэра”, – считает она.

Одарченко убеждена, что в несвоевременной подаче документов заинтересован исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов.

“Имело ли руководство городского совета Харькова достаточно времени, чтобы оперативно передать в Верховную Раду необходимый пакет документов? Несомненно. И тогда внеочередные выборы Харьковского городского головы были бы назначены на последнее воскресенье марта”, – подчеркнула эксперт.

Она объяснила, что на посту мэра Терехов сможет ввести свою предвыборную кампанию до 31 октября, получая преимущество перед другими участниками выборов.

“Принимая во внимание все факты манипуляций, которые в процессе назначения даты выборов совершила действующая харьковская мэрия, считаю уместным инициировать в день, когда должны были законно состояться внеочередные выборы мэра Харькова – 28 марта 2021 года, проведение социологического опроса с целью выяснения настоящих симпатий харьковчан. Это позволит определить, кто мог бы реально стать мэром города, если бы выборы состоялись 28 марта. Харьковчане имеют право высказать свое мнение в тот день, который у них фактически украли”, – отметила Одарченко.

Результаты она пообещала представить уже 31 марта.

Терехов исполняет обязанности мэра Харькова после смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Последние пять лет Терехов занимал должность заместителя Кернеса.

Внеочередные выборы мэра в Харькове еще не назначены. В Верховную Раду внесли постановление, которым предлагают назначить выборы на 31 октября.

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