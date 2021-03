В Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли более 30 человек

В Египте 26 марта столкнулись два пассажирских поезда, погибли как минимум 32 человека и более 60 получили ранения. О происшествии рассказало министерство здравоохранения Египта в Twitter.

Авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг. О причинах аварии в министерстве не сообщили.

Причина аварии пока не называется. На место аварии выехал министр здравоохранения Хала Заед.

Egypt Today со ссылкой на министерство транспорта написало в Twitter, что два поезда столкнулись после того, как неизвестные пассажиры вытащили аварийный клапан в одном из поездов. В результате этого он остановился и в него сзади въехал другой поезд.

Transport Ministry: the 2 trains in Upper Egypt's Sohag collided after unknown passengers pulled the emergency valve of the first train, causing it to stop and get smashed by the other one from behind.

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021

Al Jazeera со ссылкой на фотографии в местных СМИ отметило, что авария поезда сошли с рельсов над водным каналом.

По информации собеседника Reuters в службе безопасности Египта, поезда двигались на небольшой скорости, в результате столкновения два вагона были разрушены, а третий перевернулся.

