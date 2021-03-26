 

NASA испытает вертолет на Марсе

26.03.2021, 15:38, Новости дня
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Представители NASA сообщают, что очередной корабль отправится на Марс 8 апреля. Особенность данной миссии состоит в том, что на поверхности Красной планеты впервые в истории будет запущен вертолет.

Специальный летательный аппарат под названием Ingenuity действительно напоминает обычный вертолет. И поднимается в воздух он по тому же принципу, что его земные аналоги. Вот только аппарат – беспилотный, так как на месте сесть за штурвал пока некому.

На Марсе есть атмосфера, а потому можно летать, отталкиваясь от марсианского воздуха. Ingenuity предназначен для более детального исследования поверхности соседней планеты. Высота полета у него символическая. Она составляет в среднем три метра. Но именно в съемке с такого расстояния сейчас заинтересованы представители науки.



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