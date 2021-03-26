 

Путин поддержал идею отбирать управленцев на госслужбу в рамках «Лидеров России»

26.03.2021, 15:36, Новости дня
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Президент Владимир Путин поддержал предложение расширить конкурс управленцев «Лидеры России» еще одним профильным треком – «Государственная муниципальная служба».

В пятницу Путин в очном формате принимает участие в заседании наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей». В рамках встречи к президенту обратился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который стал победителем конкурса «Лидеры России» в 2018-2019 годах. Руководитель города попросил Путина поддержать введение в конкурс еще одного трека – «Государственная муниципальная служба», что позволит сформировать качественный государственный резерв непосредственно для государственных муниципальных органов с учетов специфики этой отрасли.

«Если вы, Владимир Владимирович, как председатель наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» поддержите, я думаю, это принесет пользу кадровому обеспечению государственной муниципальной службы», – обратился он к президенту, передает РИА «Новости».

Глава государства поддержал идею. «По поводу кадрового резерва – мы работаем, администрация работает, и в правительстве есть соответствующее направления. В наших учебных заведениях, в том числе президентских, постоянно над этим работают. Сделаем, сделаем… предложение хорошее», – сказал Путин.

Также Путин поддержал запуск четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», регистрационная кампания на который начнется 31 марта. Путин заявил, что в рамках платформы автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» успешно реализуются социальные лифты.



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