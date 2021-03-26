Путин оценил результаты работы АНО “Россия – страна возможностей”

По словам главы государства, была создана дополнительная возможность для молодых людей реализовать себя. Президент отметил, что через платформу “Россия – страна возможностей” прошли два губернатора, несколько заместителей министров федеральных ведомств, мэров крупных городов и руководителей крупнейших компаний.

У школьников и студентов есть возможность использовать свои лучшие качества и добиваться поставленных целей, сказал глава государства. “Это очень хорошая возможность стартовать, стартовать удачно», — отметил Путин, добавив, что на платформе АНО работает много разных направлений, но нет ничего лишнего.

АНО “Россия – страна возможностей” создана по инициативе главы государства. Организация работает над повышением социальной мобильности, обеспечением самореализации граждан. Владимир Путин возглавляет наблюдательный совет АНО.

Организация развивает платформу “Россия – страна возможностей”. Она состоит из 26 проектов. Среди них – конкурс управленцев “Лидеры России”, конкурс для школьников “Большая перемена”, проект “Профстажировки 2.0” и другие.

В 2019 году в рамках деятельности АНО был создан образовательный центр – Мастерская управления “Сенеж”. Там готовят компетентных управленцев и государственных служащих.