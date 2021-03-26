В Рыбинске отметили 105-летитие со дня рождения Павла Дерунова

26.03.2021, 12:28, Новости

Теги: История, ОДК-Сатурн, Промышленность

26 марта в Рыбинске состоялся митинг, посвященный 105-летию со дня рождения директора моторостроительного завода, Почетного гражданина города Рыбинска Павла Федоровича Дерунова.

Возложить цветы к памятнику выдающемуся современнику пришли представители Совета ветеранов ОДК «Сатурн», заводчане, представители администрации и муниципального совета Рыбинска, горожане.

С января 1944 года Павел Дерунов трудился на рыбинском заводе. Прошел путь от технолога до руководителя огромного предприятия, которое возглавлял на протяжении 24 лет.

– 105 лет со дня рождения, 20 лет как ушёл из жизни. Но все эти годы мы помним все, что сделано. И сейчас здесь много ветеранов, которым довелось работать с Павлом Федоровичем. За очень небольшой исторический срок – 24 года руководства – было сделано очень много: двигателей к самолетам: 3М, М50, Ту 22, СУ 7, СУ 9, ТУ 144, ЯК 138, ИЛ 76. За эти годы был проведен огромный объём работ не только в самолетостроении, было выпушено более двух миллионов тракторных двигателей, сотни тысяч снегоходов, – сказал председатель Совета ветеранов ПАО «ОДК-Сатурн Валерий Семенов.

По инициативе моторостроителей на площади, которая носит имя П.Ф.Дерунова, в 2012 году установили бронзовый памятник легендарному директору моторостроительного завода. На доме, где он жил, размещена мемориальная доска. Имя Павла Дерунова носит школа в микрорайоне, строительство которого было начато и продолжено под его руководством.

– Мы очень уважительно относимся к памяти Павла Федоровича. Особенно хочется подчеркнуть его вклад в развитие социальной сферы города. Создать для рыбинцев не только рабочие места, но и дать возможность заниматься спортом и культурой, жить комфортно – это очень достойная цель, – отметил Михаил Быков, и.о. главы города Рыбинска.

– Те социальные учреждения, которые были созданы по инициативе Павла Фёдоровича, мы используем и сейчас, сохраняем. Это и стадион, и ДС «Полет», и детские сады. Мы чтим его память, но очень важно передавать память из поколения в поколения, рассказывая об этом замечательном руководителе – трудоспособном, человеколюбивом. Только так мы сохраним хорошую и добрую память об этом замечательном человеке, – подчеркнула Наталья Шульдина, заместитель главы администрации по социальным вопросам.

С благодарностью за память о прадеде к собравшимся обратились правнуки Павла Федоровича – Павел и Иван Деруновы.

– На нас большая ответственность быть достойным его и хранить память. Это удивительно, что проходят годы, но город помнит. И все вы собираетесь, чтобы отметить его юбилей. Спасибо вам! – сказал Павел Дерунов, правнук Павла Федоровича.

Завершился митинг возложением цветов к подножию памятнику П.Ф.Дерунову.

Пресс-служба администрации города Рыбинска