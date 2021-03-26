Частицы коронавируса могут оставаться на поверхностях до 28 дней

Ученые из Китая рассказали, насколько долго следы коронавируса могут оставаться на поверхностях и предметах, которыми в момент болезни пользовался человек. Отмечается, что этот период зачастую достигает 28 дней.

В ходе проведения исследования китайские специалисты выяснили, что почти месяц в помещениях сохранялась вирусная РНК. Такие выводы были сделаны после наблюдения комнатами в отелях, в которых на карантине пребывали пациенты, зараженные коронавирусом. На протяжении 28-ти дней частицы COVID-19 сохранялись в душевой кабине и ванной, 21 день – в отверстии канализации, две недели – на сидении унитаза. На разной мебели вирус присутствовал до пяти дней.

Следы COVID-19 исследователи также нашли на телефонах, чашках, прикроватных тумбочках, пультах от телевизора, ручках дверей. Выяснилось, что вирус чаще остается на керамических поверхностях, а не на пластиковых, пишет портал «Политэксперт».