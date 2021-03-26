СМИ узнали о двух подходах к антироссийским санкциям в Вашингтоне

Власти США до сих пор не выработали единого подхода к антироссийским санкциям. По данным американских СМИ, в Вашингтоне сейчас есть два противоборствующих лагеря, каждый из которых имеет свое видение решения проблемы.

Американские политики давно приняли за норму политику применения различных мер против того, или иного государства либо иностранных компаний. Так, ранее, еще при каденции Дональда Трампа, Белый дом инициировал принятие санкций против китайских IT-гигантов, конкурирующих с корпорациями США. Сейчас, с вступлением в должность Джо Байдена, Вашингтон пытается навязать Европе свои более строгие правила относительно взаимодействия с РФ.

Однако, как оказалось, среди политиков США все еще не выработана единая концепция по отношению к Москве. Не вся элита Капитолийских холмов согласна с направлением, которого намерен придерживаться новоизбранный президент Джо Байден. Федеральные издания сообщают о существовании двух группировок в Вашингтоне, лоббирующих разные подходы к антироссийским санкциям.

Так, Financial Times пишет о жесткой линии, которой придерживается заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ее противниками во власти являются представители кадровой бюрократии Госдепартамента и Министерства Финансов США. Несмотря на согласие с подобными мерами против России, членов второго лагеря беспокоит эффективность санкций, а также их негативное влияние на экономику США.

Призывы к усилению существующих и введению новых ограничений участились после избрания Джо Байдена лидером страны. Новый президент намерен ужесточить государственную стратегию взаимодействия с РФ. Однако, как пишет «Политэксперт», глава государства постарается всеми способами избежать масштабных финансовых санкций, поскольку их введение способно навредить американским компаниям.

Источник: politexpert.net