 

Курбан Омаров подтвердил третью беременность супруги Ксении Бородиной

26.03.2021, 15:18, Разное
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Спустя несколько месяцев после появления первых слухов о беременности телеведущей Ксении Бородиной ее супруг подтвердил их правдивость. Он заявил, что бывшая телеведущая проекта «Дом-2» сейчас находится в положении и ждет третьего ребенка.
Однако некоторые сочли высказывание Курбана Омарова шуткой. Дело в том, что он опубликовал на своей странице в Instagram новое фото с Ксенией Бородиной, отметив под снимком, что на выходные они решили отправиться куда-нибудь. Подписчики заметили, что у телеведущей округлился живот. Это стало поводом, чтобы напрямую спросить ее мужа о беременности.

Бизнесмен не стал отрицать, он кратко ответил: «Да», подтвердив, что Ксения Бородина беременна в третий раз. Но пользователи Сети полагают, что Курбан Омаров просто пошутил, чтобы подогреть слухи. Сейчас Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: Марусю и Тею.

Источник: riafan.ru



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