Мнение: Экономическое удушение Евросоюза

Не стоило европейцам пинать Китай. Так и хочется переадресовать нашим заносчивым соседям знаменитую речь Владимира Вольфовича: «Не надо шутить с санкциями, здесь другие ребята, это не Иран, не КНДР».

На днях Евросоюз ввёл санкции против Китая, якобы за ущемление прав уйгуров:

https://www.dw.com/ru/es-vpervye-za-30-let-vvodit-sankcii-v-otnoshenii-kitaja/a-56949546

Действие агрессивное, ничем не спровоцированное. Евросоюзу показалось, будто пнуть Китай — хорошая шутка, после которой у Китая не останется иного выбора, кроме как расплакаться за своей партой.

Возможно, несколько десятилетий назад расчёт европейцев и сработал бы. Сейчас, однако, на календаре 2021 год, и расклад сил в мире совершенно иной. Китай стал первой экономика мира, тогда как Евросоюз превратился в рыхлый конгломерат политических инвалидов.

Европеец Калигула любил повторять: «пусть ненавидят, лишь бы боялись». Действительно, хоть Запад и сделал многое, чтобы заслужить ненависть всего мира, до последнего времени он внушал планете страх, так как обладал огромной политической, военной и экономической мощью. Теперь репутация Запада уже не та. Американцы только что провели самые грязные выборы в истории, «выбрав» себе президента с прогрессирующей в прямом эфире деменцией. Сами европейцы потеряли Британию, но открыли зато свои границы полчищам варваров-разрушителей с чуждой и примитивной «культурой».

Китай, получив санкции от Евросоюза, немедленно ввёл ответные санкции. Европа обиделась, ибо тем самым китайцы демонстративно вытерли ноги о репутацию европейцев, выставив последних не только агрессивными, — это было бы нормально, — но и слабыми, неуважаемыми противниками:

https://rg.ru/2021/03/23/v-evrosoiuze-vozmutilis-otvetnymi-sankciiami-so-storony-kitaia.html

Проблема Евросоюза не в том, что каким-то местным политикам запретили вести бизнес с Китаем, а в том, что Китай отказался признавать за европейцами моральное право указывать другим странам, как те должны себя вести.

Мало того, Китай объявил бойкот международным компаниям Nike и H&M, так как те примкнули к санкциям, заявив, что принципиально отказываются закупать хлопок и пряжу из Синьцзян-Уйгурского автономного района:

https://www.kommersant.ru/doc/4743107

К бойкоту присоединились главные торговые площадки Китая, что в перспективе может очень сильно ударить по прибылям корпораций. На очереди Adidas, New Balance, Burberry и Zara — компании, которые также пытаются делать деньги в Китае, участвуя при этом в антикитайских политических акциях.

Лично я полагаю, что нам следует учиться прагматичной политике у Китая. Цитирую из телеграма Кримсона:

https://t.me/crimsondigest/1279

«Китайский лейбл Yuehua Entertainment подтвердил, что артист Wang Yibo [прим. Кримсон: известный актер, певец, рэпер] разорвал все связи с гигантом спортивной одежды Nike. Как и компания H&M, Nike заявила, что она категорически против того, чтобы ее продукция производилась с использованием “принудительного труда” в Синьцзяне, что вызвало негативную реакцию в Китае».

Покажите мне одну российскую продюсерскую компанию или лейбл звукозаписи или звезду, который готов сделать что-то подобное в ответ на антироссийские (ну, например, признание Крыма – украинским) действия какой-то крупной западной корпорации. Таковых, как мне кажется, нет. И не будет, пока Россия не начнет перенимать передовой американский или китайский (на выбор – все такие подходы одинаковые по сути) опыт обращения с креативным классом и производителями «культурного продукта».

Метод простой и эффективный: государство, с помощью формальных и неформальных (руками дружественных корпораций и медиа) методов, безжалостно и последовательно давит (с разным уровнем жестокости и демонстративности, от мягкого до садистского), а потом снова поддавливает, а потом еще немного давит весь креативный класс, который не согласует свое поведение с линией «глубинного государства» (deep state) или «линией партии» (КПК). Мочит от души без вот этого глупого позднесоветского «пиетета перед Творцами». Причем требуется не просто согласованное поведение, но и искренний восторг в отношении дип-стейта или партии.

Европейцы сделали нам роскошный подарок, подтолкнув Китай к объединению с Россией в санкционном вопросе. Китай — главный торговый партнёр Евросоюза. Россия находится на четвёртом месте, однако мы поставляем в Евросоюз товары, без которых европейцам будет очень больно и неприятно. Свежий пример одного маленького, но гордого контейнеровоза показывает, что иногда размер — это не главное. Вместе с Китаем мы можем надёжно придушить европейцев, которые сейчас довели свои внутренние дела до такого плачевного состояния, что даже умеренное экономическое давление приведёт к массовым беспорядкам на улицах городов.

Но главное — наша внутренняя политика. Так, например, я не понимаю, почему мы до сих пор не распустили наш Олимпийский комитет. Западные джентльмены, которые сейчас имеют контроль над олимпийскими играми, провели масштабную операцию, по итогам которой России запретили участвовать в олимпиадах. Исправить ситуацию мы не можем, этот матч проигран. Судиться с джентльменами по их фирменным правилам «честной игры» — дело долгое и, вероятно, бесполезное. ВАДА напал на нашу страну в 2014 году. Прошло семь лет — пора бы уже оставить надежду решить проблему дипломатическим путём.

Полагаю, надо отвечать асимметрично. Надо полностью бойкотировать Олимпийские игры, как нечестные, существенно снижая тем самым их престиж. Надо натравить боевых хакеров со всего мира на вскрытие грязного белья как верхушки МОК, так и западных «спортсменов», потребителей допинга. Надо развивать собственные альтернативные спортивные мероприятия. Надо наказывать рублём спонсоров олимпийских игр, чтобы участие в этом непотребстве не окупалось. И, разумеется, надо запретить спортсменам выступать под постыдным «нейтральным флагом».

Международный спорт нужен ровно для одной цели — поднять престиж страны. От участия наших спортсменов в олимпийском позорище престиж России серьёзно страдает. Собственно, это уже и не наши спортсмены — это космополиты, которые вложили много денег и сил в тренировки, и которые охотно готовы отказаться от нашего флага ради своих личных спортивных результатов. Тот же упрёк применим к «российским» СМИ, которые дружно заняли позицию в духе «мы очень виноваты, наши чиновники попались на допинге, Россия должна лобызать лыжи норвежским астматикам, может быть тогда они нас простят». Я понимаю, что спортивное лобби весьма сильно, однако сейчас его интересы кардинальным образом расходятся с интересами России.

Подведу итог

Спасибо известным событиям 20-го века, население России — не 500 млн человек, как должно было бы быть, но только 146 млн. Так как большая часть других стран не страдала от последствий опустошительных перемен, их население росло непропорционально быстрее. Из-за этого мы сейчас занимаем относительно маленькую долю в мировой экономике, и эта доля только отчасти компенсируется нашей военной силой и нашим политическим влиянием.

Тем не менее, спасибо европейцам, сейчас мы имеем хорошие шансы получить санкционного союзника. Если мы займём достаточно твёрдую позицию, — без белых флагов на олимпиадах и тому подобных проявлений слабости, — наши ответные санкции станут достаточно болезненными, чтобы европейцы быстро захотели вернуться к нормальному сотрудничеству.