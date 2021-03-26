Дело ПриватБанка. Суд назначил залог подозреваемой по делу о выводе из финучреждения около 8,2 млрд грн

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 26 марта избрал меру пресечения в виде залога экс-замглавы правления “ПриватБанка” Людмиле Шмальченко, ее и других бывших руководителей финучреждения подозревают в растрате около 8,2 млрд грн перед его национализацией, пишет пресс-служба ВАКС.

Залог в 50 млн грн подозреваемой нужно внести в течение пяти дней. Шмальченко обязали сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины.

Кроме этого, суд запретил Шмальченко до 26 мая контактировать с другими подозреваемыми и свидетелями, выезжать за пределы Днепропетровской области без разрешения, уведомлять об изменении места жительства и работы, а также являться по первому требованию следователя, детектива или суда.

Полный текст определения ВАКС будет объявлен 31 марта 2021 года.

15 марта Глава Офиса генерального прокурора Украины (ОГП) Ирина Венедиктова подписала три сообщения о подозрении бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” – о смене сообщения о подозрении экс-главе правления финучреждения Александру Дубилету, Шмальченко, а также экс-руководителю департамента межбанковских операций Надежде Конопкиной. Их подозревают в растрате $314,9 млн, или 8,2 млрд грн (по тогдашнему курсу Национального банка Украины), отмечал пресс-центр ОГП.

По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации, бывшие руководители “ПриватБанка” подделали документы, внеся изменения в электронную систему банка за предыдущие даты, и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

ВАКС в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. В тот же день он вышел под залог в 52,2 млн грн, на него возложен ряд обязательств, среди которых – не общаться с определенными судом лицами, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта. 22 марта апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения Яценко. 25 мая ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 2,744 млн грн для Конопкиной.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

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