Британские ученые обнаружили четыре «горячих юпитера»

Четыре крупных газовых гиганта обнаружила группа британских астрономов на расстоянии от 2600 до 3600 световых лет от Земли. Каждая из планет очень напоминает наш Юпитер. Однако все они больше в диаметре и обладают меньшей массой. Есть еще некоторые отличия.

Новые планеты ученые назвали «горячими юпитерами», поскольку их температура очень высока. Они расположены близко к своим звездам, а потому период вращения вокруг светил во всех случаях равен всего нескольким суткам на данных планетах.

Например, NGTS-15b облетает родительскую звезду всего за 3,25 суток. Этот газовый гигант в диаметре примерно на 10% больше нашего Солнца, однако его масса сопоставима с Юпитером, а температура равна 1146 кельвинам. У остальных трех газовых гигантов схожие характеристики.