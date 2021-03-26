 

Британские ученые обнаружили четыре «горячих юпитера»

26.03.2021, 14:44, Новости дня
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Четыре крупных газовых гиганта обнаружила группа британских астрономов на расстоянии от 2600 до 3600 световых лет от Земли. Каждая из планет очень напоминает наш Юпитер. Однако все они больше в диаметре и обладают меньшей массой. Есть еще некоторые отличия.

Новые планеты ученые назвали «горячими юпитерами», поскольку их температура очень высока. Они расположены близко к своим звездам, а потому период вращения вокруг светил во всех случаях равен всего нескольким суткам на данных планетах.

Например, NGTS-15b облетает родительскую звезду всего за 3,25 суток. Этот газовый гигант в диаметре примерно на 10% больше нашего Солнца, однако его масса сопоставима с Юпитером, а температура равна 1146 кельвинам. У остальных трех газовых гигантов схожие характеристики.



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