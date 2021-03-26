 

В Германии создают робота для исследования лунных пещер

26.03.2021, 14:44, Новости дня
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Немецкие ученые из Университета Юлиуса Максимилиана сообщают о том, что они разрабатывают специальное роботизированное устройство для исследования лунных пещер.

Робот понадобится для осуществления планов по освоению Луны. Напомним, что в последнее время аэрокосмические агентства ведущих стран мира планируют активизировать работу в данном направлении.

Предлагаемая немецкими специалистами машина имеет форму шара. Так меньше шансов, что она застрянет где-нибудь, оказавшись неспособной преодолеть простые преграды. Пещеры на Луне давно привлекают внимание представителей науки. Считается, что условия внутри сильно отличаются от тех, которые есть на поверхности данного небесного тела.



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