В Германии создают робота для исследования лунных пещер

Немецкие ученые из Университета Юлиуса Максимилиана сообщают о том, что они разрабатывают специальное роботизированное устройство для исследования лунных пещер.

Робот понадобится для осуществления планов по освоению Луны. Напомним, что в последнее время аэрокосмические агентства ведущих стран мира планируют активизировать работу в данном направлении.

Предлагаемая немецкими специалистами машина имеет форму шара. Так меньше шансов, что она застрянет где-нибудь, оказавшись неспособной преодолеть простые преграды. Пещеры на Луне давно привлекают внимание представителей науки. Считается, что условия внутри сильно отличаются от тех, которые есть на поверхности данного небесного тела.