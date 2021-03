Поезда столкнулись в Египте, десятки жертв

В Египте произошло столкновение двух поездов, в результате которого погибли десятки человек, десятки получили различные ранения, сообщило министерство здравоохранения страны.

«В результате столкновения поездов погибли 32 человека, ранены 66», – сообщил представитель минздрава Халед Мугахед, передает РИА «Новости».

BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision – health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W

— BNO News (@BNONews) March 26, 2021

Происшествие случилось в городе Тахта провинции Сохаг. На место направляется министр здравоохранения Хала Зайд.