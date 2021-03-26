 

Политолог Егоров о ситуации в Белоруссии: Уровень репрессий высок как никогда

26.03.2021, 14:40, Разное
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25 марта белорусская оппозиция отметила День Воли – годовщину провозглашения независимости Белорусской народной республики (БНР). В этом году в стране не было демонстраций: власти страны запретили проводить массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса и экстремистских призывов в социальных сетях.

Вместо этого сторонники оппозиции устраивали дворовые флешмобы, вывешивали бело-красно-белые флаги и запускали фейерверки. Водители массово сигналили. В центр Минска стянули спецтехнику, частично были перекрыты улицы. По данным МВД, в четверг задержали более 200 протестующих.

Обстановку прокомментировал политолог Андрей Егоров. Происходящее он сравнил с “пожаром на торфянике”: несмотря на то что открытого пламени нет, процесс идет. Еще одно доказательство того, что протестная активность никуда не ушла, – это участие граждан в голосовании за переговоры с властью.

“Там проголосовало более 700 тысяч человек – это более 10% от всех белорусских избирателей”, – отметил он.

Тем не менее Егоров затруднился ответить на вопрос, как дальше будет развиваться ситуация в республике. Эксперт заявил, что цена участия в акциях протеста резко выросла. “Уровень репрессий высок как никогда”, – цитирует его ThinkTanks.by. Тем не менее общество продолжает стоять на своем.



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