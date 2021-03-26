 

Володин: Дума и правительство выполнят поручения президента в весеннюю сессию

26.03.2021, 14:40, Разное
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Поручения президента касаются повышения пенсионных выплат проработавшим более 30 лет на селе гражданам, защиты прав детей при отчуждении долей в общей собственности на жилье, поддержки родителей, которые воспитывают ребенка в одиночку, перечислил Володин.

Также парламентариям предстоит решить вопрос обеспечения жильем детей-сирот. “У нас есть предложения, которые позволят увеличить количество выделяемых квартир. В ближайшее время вынесем их на обсуждение”, – рассказал спикер .

По словам Володина, глава государства рекомендовал ускорить принятие законов о защите прав граждан от списания за долги средств, которые составляют их минимальный доход, а также о развитии электронных сервисов в сфере занятости.

“Благодаря обсуждению этих тем с президентом и его поддержке мы, как правило, выходим на принятие законов, которых ждут люди”, – подчеркнул председатель ГД.

Он отметил, что президент регулярно встречается с фракциями Госдумы. Каждый раз обсуждаются вопросы решения конкретных проблем, сказал Володин.

Спикер уверен, что такие встречи нужны и на региональном уровне. Несмотря на занятость, глава государства регулярно отвечает на звонки парламентариев, ведет диалог.

“А некоторые главы регионов не могут найти на это время”, – посетовал спикер.

Володин напомнил, что на встрече 17 февраля президент отметил важность “большой четверки” фракций Госдумы как фактора стабильности. “Это важная оценка работы”, – резюмировал спикер.



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