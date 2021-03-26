Мнение: О жутко доходном бизнесе сейчас

Все знакомые жалуются, что #бизнес сейчас на ладан дышит. Что бизнес умирает. У людей всё меньше денег, а цены растут и растут – на еду, одежду, технику, электронику. Айфон обновить – уже каких-то умопомрачительных сумм стоит.

А нет денег, нет и продаж. Нет продаж – нет прибыли. Кто-то бодро идёт ко дну, кто-то ещё тянет, надеясь пересидеть… непонятно что. Кто-то уже вышел на рынок труда как наёмный работник – и ужаснулся. В общем, загибается малый бизнес. И тем удивительней на этом фоне, что кто-то ещё ухитряется расти и получать сверхприбыль.

Кстати, что такое российский малый бизнес сегодня? Это, в основном, услуги. Как раз они и рухнули в кризис сильнее всего. По данным Росстата, за прошлый год объём платных услуг населению в сопоставимых ценах снизился на 17,3%.

И это ещё не вся картина. Услуги в сфере туризма рухнули на 52%, фитнес-центров – на треть, гостиниц – на 35,1%, санаторно-курортных организаций – на 40,2%. Сектор транспортных услуг просел на 38,1%, хотя спрос на такси, например, вырос. Чуть меньше пандемия ударила по бытовым услугам (-14,6%), образованию (-12,6%), врачеванию (-9,5%) и юриспруденции (-8,8%). Хотя в последнем случае, вероятно, имелись в виду в первую очередь нотариусы: наследственных процедур было много…

Согласно Росстату, по итогам прошлого года смертность в России выросла на 18% и стала рекордной с 2005 года – 2,124 млн человек (против 1,8 млн годом ранее). Но и это не всё. Темпы роста смертности стали самыми масштабными с 1947 года, когда из-за засухи, вывоза продовольствия за рубеж и создания резервов зерна на случай новой войны, умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее. Естественная убыль населения в 2020 году удвоилась и достигла 688,7 тыс. человек.

Кто выиграл на этом фоне?

Правильно. Самым главным выгодоприобретателем стали ритуальные услуги. Они выросли на 3,8%. Выйти в плюс по итогам года пандемии также удалось курьерам (+3,6%). Но не о них сейчас речь.

Как справедливо отметил экономист Никита Кричевский, в прошлом году похоронщики не понижали, а наоборот повышали расценки. Например, ГБУ «Ритуал», монополист на рынке Москвы и Московской области, повысил цены сразу на 30%. А тут рост за год по отрасли всего на 3,8%. Получается, что либо другие ритуальные службы снижали расценки до демпинга, либо безутешные родственники закапывали усопших в огородах, лесах, оврагах, лишь бы не тратиться на ритуалку.

Либо, что вернее, победил чёрный нал.

Но кто-то слышал, чтобы похоронных агентов прессовали? Не потому ли, что у них – самая правильная на сегодняшний день крыша?

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