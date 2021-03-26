 

Мнение: Судьба генерала ФСБ, которому снова повезло…

26.03.2021, 14:30, Разное
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Двум отморозкам выписали по 10 лет колонии за похищение и ограбление отставного генерала ФСБ.

Почти три года назад, 25 мая 2018 года злоумышленники затащили в свой Hyundai Solaris отставного генерал-майора ФСБ Александра Пастушкова, вывезли его в Видное, где в заброшенном доме пытали, пока тот не рассказал, где  припрятал свои накопления. Повезло генералу, что не убили…

Генерал не выдержал пыток током и угроз применения паяльника, рассказал, что закопал деньги в саду на даче в Раменском районе. Не обманул. Похитители откопали в саду семь пластиковых контейнеров, в которых лежало порядка 5 миллионов долларов.

К слову, ходили слухи, что это были деньги другого генерала, из Минобороны, который сейчас отбывает срок в колонии… Но эти слухи не нашли подтверждения…

Пастушков служил первым заместителем руководителя Управления капитального строительства Службы обеспечения деятельности ФСБ. За несколько лет до похищения проходил свидетелем по уголовному делу в отношении своего начальника, руководителя УКС СОД ФСБ Михаила Федосеева…

И тогда повезло  мужику, что он так и остался свидетелем. Хотя  в банковской ячейке Пастушкова обнаружили 1 миллион 168 тысяч 900 долларов и 5 миллионов рублей. Деньги конфисковали или говоря правовым языком «обратили в доход государства». Изъяли у Пастушкова и загородный дом, оцененный в 23 млн. рублей, вместе с земельным участком оценочной стоимостью 13 млн руб.  Но повезло генералу, не посадили…

Мне вот интересно, откуда у генерала ФСБ такие сбережения, если  его официальный годовой доход был всего около  двух миллинов рублей? Почему нет уголовного дела о происхождении денег, найденных в банковской ячейке и зарытых в саду?

Или это и есть гуманность? Мол, отставной генерал ФСБ уже и так наказан, что в свои 62 года лишился коррупционных сбережений и будет вынужден жить на одну пенсию, в скромной трехкомнатной квартире в панельной многоэтажке?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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