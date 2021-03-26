Скандалы: Гадалка нагадала «казенный дом»

Похитители генерал-майора ФСБ в отставке Александра Пастушкова получили $5 млн и 10 лет

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу вынесенный в Московской области приговор по скандальному уголовному делу о похищении генерал-майора ФСБ в отставке Александра Пастушкова. По версии следствия, не выдержав пыток, бывший первый заместитель начальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ указал места на своем участке, где зарыл контейнеры, в которых находилось около $5 млн. Сам потерпевший, у которого оставшиеся активы конфисковали уже прокуроры, утверждал, что преступники у него ничего не похищали. Защитники осужденных, в свою очередь, указывали, что их доверителей заставили признаться под пытками. Черную полосу в их жизни, кстати, по картам предсказала гадалка, к которой они обращались за помощью в розыске спрятанных денег.

Приговором, который вынес Раменский городской суд Московской области, оказались недовольны все участники судопроизводства. Защитники обжаловали десятилетние сроки, назначенные неработающим Магомеду Гаджиеву и Роману Галушко за похищение человека и вымогательство (ст. 125 и ст. 163 УК), а прокуратура подала апелляционную жалобу, поскольку требовала более жесткого наказания для подсудимых.

В Мособлсуде адвокаты и их доверители утверждали, что действительно знали генерал-майора Пастушкова, но к его похищению и пыткам отношения не имели. Признание в преступлении, совершенном в 2018 году, по их версии, было получено под давлением. Впоследствии обвиняемые от него отказались.

Представители обвиняемых отмечали, что в ходе следствия было нарушено и право их клиентов на защиту — адвокатов по соглашению к ним не допускали, используя вместо них государственных защитников, а на следственные действия почему-то возили в багажнике машины, что зафиксировали в протоколе понятые.

На апелляционную инстанцию, впрочем, эти доводы не подействовали — она оставила решение суда первой инстанции в силе.

По данным СКР, генерала Пастушкова похитили на Осеннем бульваре Москвы. Злоумышленники затащили отставника в свою Hyundai Solaris, на которой вывезли пленника в подмосковный город Видное, где сняли старый дом. Там похищенного избивали и пытали электрошокером и паяльником (их вместе с ключами от квартиры генерала изъяли на месте происшествия), требуя сообщить, где он прячет деньги. В итоге все трое отправились в Одинцовский район и на дачном участке генерала выкопали семь пластиковых контейнеров, в которых, по некоторым данным, в разной валюте находилось примерно $5 млн, или 315 млн руб. по курсу на июнь 2018 года. Забрав деньги, злоумышленники отвезли пленника в Раменский район и высадили на дороге, а сами скрылись. Генерал обратился к местным жителям, показал им синяки и ожоги, попросив вызвать скорую и полицию. Из его первоначальных показаний участники расследования и узнали о похищенных деньгах.

У задержанных через некоторое время Гаджиева и Галушко нашли порядка 200 млн руб., которые по решению суда были конфискованы вместе с машиной, на которую они потратили часть похищенных средств. Сами обвиняемые, впрочем, утверждали, что это были деньги их товарища, с которым они собирались заняться бизнесом.

Интересно, что в качестве доказательств по уголовному делу использовались как прямые улики — в виде опознания злоумышленников генералом (он полагал, что его похитили, перепутав с соседом), следа, оставленного одним из преступников на машине, а также детализации соединений их телефонов, привязанной к местам похищения и пыток,— так и косвенные. Помимо генерала осужденных опознали продавец электрошокера и даже гадалка. Последнюю злоумышленники просили по картам предсказать их будущее, а также определить место на участке земли, где спрятан клад, который они никак не могут найти.

Следует отметить, что генерал Пастушков, в итоге изменивший показания и заявивший, что у него ничего не похищали, пострадал дважды.

Военная прокуратура уличила бывшего чекиста в сокрытии от декларирования доходов и добилась в суде конфискации хранившихся в банковской ячейке $1,1 млн и 5 млн руб., а также загородного дома и участка, оцениваемых в 23 млн и 13 млн руб. соответственно. При этом в судебном решении было отмечено, что генерал «продолжительное время скрывал от службы и общества» свои коррупционные доходы.

Защитники осужденных Галушко и Гаджиева от подробных комментариев “Ъ” по делу воздержались. Они подтвердили, что решение Мособлсуда их доверители обжаловать не стали, отметив при этом, что для подачи жалоб в апелляционный и кассационный суды у них есть все основания.

Николай Сергеев