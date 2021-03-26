 

Скандалы: «Представительная делегация» Китая оказалась не слишком представительной

26.03.2021, 14:20, Разное
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Власти Крыма показали полуостров предпринимателям Поднебесной с оптовых рынков Москвы

11 марта 2021 года Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что «делегаты из Китая оценили туристический потенциал» полуострова. В разных источниках китайскую делегацию называли то «официальной», то просто «представительной». Прокремлевские СМИ рассказывают о новых перспективах крымско-китайского экономического сотрудничества, но в самом Китае о визите делегации ничего не слышали. Вероятно, потому, что Крым на самом деле посетили предприниматели с московских оптовых рынков, а не из Китая.

«Нас посетила официальная делегация из КНР, представители китайского бизнеса. Это был первый визит иностранной делегации после того, как наша страна и весь мир начали потихоньку выходить из условий ковидной реальности», — рассказывал корреспондентам радио «Спутник» директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства Владислав Ганжара; он встречался с делегацией.

Представители Китая, согласно пресс-релизу минтуризма Крыма, посетили винодельческие хозяйства и курорты, а также поучаствовали в круглом столе с членами правительства полуострова: заместителем председателя Совета министров Республики Крым и министром финансов Ириной Кивико и заместителем министра курортов и туризма Юлией Мартыненко. Китайских гостей особенно интересовали поставки из Крыма куриных лапок, которые в Китае считаются деликатесом, рассказала в репортаже «Вести-Крым» врио директора Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

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Репортаж «Вестей-Крым» о визите «китайской делегации»

Вести Крым

Китайская делегация побывала в Крыму в начале марта 2021 года, однако федеральные СМИ обратили на нее внимание только 15 марта в связи с заявлением депутата Верховной рады от пророссийской украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича. У себя в фейсбуке Рабинович написал, что визит китайцев в Крым может быть ответным ходом Китая «в связи с позицией Украины по „Мотор Сич“».

15 марта корреспондент РИА Новости попросил спикера китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзяня прокомментировать пост Рабиновича. Дипломат ответил, что позиция Китая по Крыму неизменна, и попросил «не политизировать деловую активность китайских компаний». Хотя представитель МИД КНР в своем ответе не упоминал делегацию в Крыму, визит китайских бизнесменов на полуостров связали с ситуацией вокруг «Мотор Сич» и в репортаже «России-24», где трех китайских бизнесменов назвали «экспортно-импортной комиссией».

Однако в китайских источниках нет данных о визите деловой делегации из Китая в Крым — ни в сообщениях агентства «Синьхуа», ни в официальной газете компартии «Жэньминь жибао», ни в официальных аккаунтах китайских государственных ведомств и СМИ в соцсетях.

«В состав делегации из КНР вошли заместитель руководителя „Ассоциации российско-китайской дружбы“ Чэнь Шаньвэнь, гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании „Кай Шэн“ Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО „Хао Лан“ Чэнь Юн», — сообщало минтуризма Крыма.

Как выяснила «Медуза», и Чэнь Шаньвэнь, и другой член делегации Чэнь Юн — совладельцы (по 33%) фирмы «Хао Лан», зарегистрированной в городе Жуйань восточной провинции Чжэцзян. В реестре компания отмечена как предприятие малого бизнеса, занятое производством кожевенных, меховых и перьевых изделий и продажей обуви.

«Ассоциация российско-китайской дружбы», заместителем руководителя которой назван Чэнь Шаньвэнь, встречается только в новостях о визите делегации Китая в Крым. Вероятно, на самом деле имеется в виду «Ассоциация содействия мирному воссоединению Китая в России» — это организация, которая занимается в том числе патриотической работой среди китайской общины в России, а также поддерживает связи между китайской бизнес-диаспорой и посольством КНР. Чэнь Шаньвэнь на сайте ассоциации указан одним из представителей сообщества выходцев из провинции Чжэцзян. В ассоциации не ответили на вопрос «Медузы», уполномочен ли был господин Чэнь Шаньвэнь представлять ее во время поездки в Крым.

Нет в китайском реестре юридических лиц и «Пекинской экспортно-импортной торговой компании», которую, согласно пресс-релизу минтуризма Крыма, представлял в этой делегации Чжао Кай.

На самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал «Медузе» представитель московской китайской диаспоры. По фото- и видеорепортажам о визите китайской делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы опознали своих знакомых. Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников «Медузы», тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках «Москва» и «Садовод».

О самом визите китайцев в Крым собеседники «Медузы» узнали от корреспондента, отметив что в китайской соцсети WeChat, из которой они получают новости, об этом никакой информации не было.

В Министерстве курортов и туризма Крыма, которое опубликовало пресс-релиз о круглом столе республиканских чиновников и китайских бизнесменов, «Медузе» рекомендовали обратиться за комментариями о визите китайской делегации к организатору этой встречи — Южному региональному центру поддержки экспорта. «Медуза» направила туда свои вопросы, но ответов на момент публикации этого материала не получила.

Алексей Ковалев



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