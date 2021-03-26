Мнение: Ключевые регионы в экономике, бедность древних городов и губернаторы-коррупционеры

1. Четверть экономики России сосредоточена в Москве и Петербурге, а если прибавить сюда Московскую и Ленинградскую области, то даже треть. Если же взять топ-15 субъектов федерации с крупнейшим ВРП (валовым региональным продуктом), то на них приходится 60% от ВВП России:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/15-regionov-rossii-kotorye-obespechivaiut-60-ekonomiki-strany-602e2f28ffa2d86ae407bc34

Россия экономически весьма централизованная страна, и даже перенос столицы из Москвы, о котором говорят критики нынешнего положения вещей, едва ли мог бы серьёзно изменить ситуацию.

Конечно, город, который станет новой столицей, существенно выиграет, но для остальной страны всё останется примерно так же. Более того, поначалу перемены будут только к худшему, потому что придётся долго и трудно перестраивать часть инфраструктуры, завязанной ныне на Москву, которая давно уже отлажена и к которой все привыкли.

Есть надежда, что ситуацию рано или поздно смогут переломить такие современные тренды, как быстрый рост российского сельского хозяйства, цифровизация экономики и перевод значительной части сотрудников на удалённую работу. Тогда у людей будет меньше стимулов жить в переполненных мегаполисах и больше возможностей для заработка в регионах.

2. Профессор экономики Александр Скоробогатов установил, что более молодые города в России в среднем богаче, чем более старые:

https://skorobogatov.livejournal.com/13122.html

Популярная сегодня новая экономическая география обращает внимание на типичную для самых разных стран положительную статистическую взаимосвязь между размером поселения и его доходом. При прочих равных, в городах большего размера больше зарплата. Это мы наблюдаем и у нас: наши столицы и прочие города-миллионники являются большими и продолжают расти, поскольку привлекают народ возможностями заработать.

Если связать это общее наблюдение с такой характеристикой городов как их возраст, то легко предположить, что в старых городах зарплата должна быть выше. Это вытекает из очень простой логики: в крупных городах больше зарплата, при этом крупные города обычно имеют и более солидный возраст. Иными словами, если возраст положительно коррелирует с размером, а последний с зарплатой, значит положительную связь с зарплатой должен демонстрировать и возраст.

Действительно, имеется целый ряд городов с большой историей, которые процветают. Это, – в том числе, те же самые столицы и прочие административные центры. <…>

Вопреки тому, что говорит пространственная экономика, а также примеры всем известных городов, в нашей стране возраст и доход городов связаны отрицательно. У меня вышло значение точечной эластичности, равное – 0.13. Оно означает, что если мы возьмем два города с разницей в возрасте в один процент, разница в средней зарплате между ними будет составлять 0.13% в пользу более молодого города. <…>

В целом по стране можно привести множество примеров бедных древних и молодых богатых городов. К первым относятся города древней Руси – Псков, Брянск, Ветлуга, Муром, Белозерск, Вязьма, Трубчевск, Суздаль и многие другие. Имеются города и в других регионах и у других народов, подходящие под описание древних и бедных. Таковы Дербент, Азов или Анапа.

Противоположные примеры – это города, еще не так давно бывшие поселками. Большинство таких городов, конечно, сосредоточено там, где у нас добывают разнообразные ресурсы: Муравленко, Новый Уренгой, Надым, Удачный. Но не только.

Скажем, в Ленинградской области Приморск – город относительно новый и с высокой зарплатой. Согласно данным Росстата, средняя зарплата в 2013 г. в этом городе составляла 61332 руб. Для сравнения средняя зарплата в С-Петербурге в том же году, согласно тем же данным, была 36848 руб. Таким образом, даже наша северная столица, никогда не считавшаяся бедной и далеко не самый старый наш город может служить примером относительно старого и бедного города, если сравнивать ее с другим городом в непосредственной близости.

Как соотносятся возраст и доход городов в других странах, например, в США? У меня нет таких данных, но об этом у меня был разговор с Эдвардом Глейзером – профессором Гарварда и одним из наиболее известных в мире специалистов по городской экономике. Он справился у себя и сказал, что у них ничего похожего не наблюдается. Скорее даже наоборот. Легко предположить, что и вообще в странах Запада существует противоположная тенденция и старые города там в среднем богаче.

Отличие от западных стран неудивительно. У нас существенно больше земли и природных ресурсов: поэтому есть и место, где строить молодые города, и экономический смысл для их основания.

3. К вопросу о масштабах борьбы с коррупцией в России:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/teper-mne-ochevidno-pochemu-nash-eksport-v-osnovnom-resursy-rossii-ne-dali-kupit-zavod-rollsroyce-605b0b1937297b3abd74ceb7

…Белозерцев стал юбилейным уже ТРИДЦАТЫМ губернатором, попавшим под арест за последние 15 лет.

Из них девять получили реальные сроки, еще девять (включая Белозерцева) находятся под следствием прямо сейчас. Еще пять губернаторов получили или условку или были осуждены за делишки которые совершили не на посту губернатора. Из 30 губернаторов лишь 10 избежали наказания по причине или истечения срока давности или оправдательного приговора. <…>

И это только губернаторы. Сколько арестовано всяких министров, замминистров, глав департаментов, замгубернаторов, советников, мэров, замов мэров и т.д. не счесть. И списать это на “ошибку системы” или объяснить чем-то другим, кроме как активной и беспощадной войной с коррупцией, конечно, можно, но для этого надо обладать очень бурной фантазией и напрочь отвергать принцип “бритвы Оккама”.

Но почему же коррупции не становится меньше, спросите вы. На самом деле становится, только за счет развития МФЦ и повсеместной установки камер практически уничтожили бытовую коррупцию. Абсолютный и неоспоримый факт – в современной России коррупции стало меньше на порядок.

Но все же есть один фактор – который снижает эффективность борьбы – это русский “авось”. Я порой наблюдаю совсем смешные случаи – когда чиновника снимают за коррупцию, на его место приходит новый, через какое-то время он тоже попадается на взятке. Это сложно объяснить здравым смыслом, ведь именно он должен точно понимать, что борьба с коррупцией ведется. Но он почему-то думает, что именно его авось пронесет. Не проносит.