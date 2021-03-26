Мнение: COVID-19: вакцинофобия

Реконструкция вируса SARS-CoV-2 , вызывающего COVID-19

Последствия пандемии, вызванной не самым страшным инфекционным агентом, явились весьма негативными для многих стран. Причина социально-экономических катаклизмов состоит во многом в том, что современная эпидемиология, хорошо разработанная в научном и практическом отношении, оказалась бессильной, когда проблема борьбы с вирусом SARS-CoV-2 стала предметом политических манипуляций как во внутренней, так и во внешней политике некоторых стран.

Весьма поучительно в этом отношении положение с протеканием коронавирусной эпидемии на Украине. Политики этой страны в своей пещерной русофобии всячески принижали достоинства разработанной в России вакцины “Спутник V”, которая, по крайней мере, не хуже подобных комбинированных векторных вакцин для профилактики инфекции COVID-19, разработанных в других странах. Дело дошло до того, что российскую вакцину запретили не только производить на Украине, но и использовать её для вакцинации населения. Самым печальным оказалось то, что компания дискредитации “Спутника V” имела непредсказуемые последствия — были дискредитированы все вакцины против COVID-19, в том числе закупленная правительством вакцина индийского производства.

Известный на Украине (да и в России тоже) доктор Комаровский в своих многочисленных выступлениях на телевидении, в печатных изданиях, в интернете

дает объективную оценку методов борьбы с COVID-19;

с COVID-19; объясняет важность прививки любой разрешенной к применению вакциной, независимо от того, какова ее декларированная эффективность;

вакциной, независимо от того, какова ее декларированная эффективность; указывает на редкость отрицательных последствий от вакцинации в сравнении с тем, какие преимущества для человека имеет эта процедура в условиях пандемии, особенно при том, что отрицательные последствия можно свести на нет, если строго учитывать анамнез вакцинируемого.

Однако, несмотря на эти суждения высоко квалифицированного специалиста и, несомненно, патриота Украины, благодаря провластным пропагандистам, коронабесие в этой стране сопровождается вакцинофобией! Даже среди медицинских работников!

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